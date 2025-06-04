【モデルプレス＝2025/06/04】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫が、長編アニメーション映画『アズワン／AS ONE』（8月22日公開）にて主人公・ヨウの声優を務めることがわかった。白岩は、本作で声優に初挑戦する。【写真】JO1、素肌チラリスーツ姿／ライブではクールな表情◆白岩瑠姫、声優初挑戦白岩は、ワールドツアーや単独での東京ドーム公演を行ったJO1のメンバーとして活躍する一方、作詞・作曲