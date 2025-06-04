人の脳のコピーをコンピューターに作成する「マインドアップロード」という技術について、ジョージア工科大学心理学准教授のドブロミール・ラーネフ氏が論じました。Can you upload a human mind into a computer? A neuroscientist ponders what’s possiblehttps://theconversation.com/can-you-upload-a-human-mind-into-a-computer-a-neuroscientist-ponders-whats-possible-250764ラーネフ氏によると、マインドアップロードは