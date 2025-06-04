もちもち好きに嬉しいニュース！ミスタードーナツ55周年記念して、もちもちのその先を目指して開発した“もっちゅり食感”が特長の新食感ドーナツ『もっちゅりん』全4種が6月4日から期間限定で登場。筆者は事前に行われたプレス内覧会へ参加。新製品をご紹介します。食べてみないとわからない！ “もっちゅり食感”が特長の新食感生地『もっちゅりん』は食感にとことんこだわった新食感のドーナツ。国産のもち粉と米粉の配合にこだ