パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービス「doda（デューダ）」は、22～59歳のビジネスパーソン5074人を対象に転職したい会社を調査し、「転職人気企業ランキング2025」を公表した。 【調査結果】6年連続“不動の"トップ３は、世界に名だたるアノ会社 3位は「ソニー」。「企業イメージがいい」「専門性やスキルを高められそう」といった声が寄せられ、上位にランクイン。