◆第５回関東新聞販売上信越中学生硬式野球大会▽準決勝新潟ボーイズ（長野）１４―４高崎ボーイズ（群馬）＝６回コールド＝▽決勝新潟ボーイズ７―２群馬県央ボーイズ（５月２４日・佐久運動公園野球場）群馬県支部・長野県支部の２４チームが参加した第５回関東新聞販売上信越中学硬式野球大会の準決勝、決勝が５月２４日に行われた。昨年準Ｖの新潟ボーイズは、古俣陽祐、本間迅、根津真碩主将（すべて３年）のクリー