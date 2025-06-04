マリーゴールドのＭＩＲＡＩが３日、都内で行われた「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）の記者会見に出席した。ＭＩＲＡＩは、団体会長を務め４月２１日に９０歳で亡くなった“過激な仕掛人”新間寿さんの追悼興行「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３４ＴＨＥ２０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ“―過激な仕掛人”新間寿追悼興行―」（１２日、後楽園ホール）に参戦。第１試合でソイと対戦する。ＭＩＲＡＩ