WEB漫画『Let’s Play』が2025年にテレビアニメ化されることが決定した。アニメーション制作はOLMが担当し、OLMで『ポケットモンスター』シリーズを手掛けてきた冨安大貴が監督を務め、新境地となる大人のラブストーリーを描いていく。【画像】花澤香菜ぽくないキャラ！公開された『Let’s Play』場面カットまた、キャラクター原案は「カリスマ」や「HIGH CARD」でもキャラクター原案を務め美麗なイラストを手掛けてきたえびも