ももいろクローバーZの玉井詩織が、30歳の節目と芸能活動20周年を記念した自身初の写真集『たまゆら』、そしてオリジナル脚本を元に3人の女性を演じたストーリー写真集『しおどき』を、8月27日に二作同時発売することが決定した。きょう6月4日、30歳の誕生日に発表された。【先行カット5点】大人の色気…水着＆ランジェリーにも挑戦した玉井詩織2005年、スターダストプロモーションに入所後、08年、アイドルグループ・ももいろ