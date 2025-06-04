ドジャースがまたも救援右腕の補強に踏み切った。ブルージェイズのホセ・ウレーニャ投手（３３）と契約する見込みだと３日（日本時間４日）、「ニューヨーク・ポスト」のＪ・ヘイマン記者が伝えた。自身のＸで「ドジャースと契約し、今夜のメッツ戦のためにＬＡに到着する予定だ」と投稿した。ウレーニャは今季７試合（うち先発２試合）に登板し、１セーブ、防御率５・８７をマーク。メジャー１０年目右腕は通算で２３９試合（