Joyce LeeJu-min Park[ソウル ４日 ロイター] - ３日投開票の韓国大統領選挙で勝利した革新系最大野党「共に民主党」の李在明前代表が４日、大統領に就任した。李氏は同日、尹錫悦前大統領の「非常戒厳」宣言を巡る危機の混乱から国を立て直し、成長鈍化と世界的な保護主義の脅威に揺れる経済を再生させると表明した。選挙管理委員会によると、開票作業が全て終了し、李氏の得票率は４９．４２％、保守系与党「国民の力」の金文