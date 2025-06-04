◆第５回関東新聞販売上信越中学生硬式野球大会▽準決勝群馬県央ボーイズ（群馬）６―０群馬県央ボーイズ（群馬）▽決勝新潟ボーイズ（長野）７―２群馬県央ボーイズ（５月２４日・佐久運動公園野球場）群馬県支部・長野県支部の２４チームが参加した第５回関東新聞販売上信越中学硬式野球大会の準決勝、決勝が５月２４日に行われた。２年前に４強に進出した群馬県央ボーイズは準決勝で勝利も、決勝で昨年準Ｖの新潟ボー