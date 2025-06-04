[デュルース（米ミネソタ州）３日ロイター] - カナダの３つの州に被害をもたらしている大規模な山火事の噴煙が米中西部にまで広がり、２年前のような深刻な大気汚染をもたらすのではないかとの懸念が出ている。煙に含まれる微小粒子状物質は既にミネソタ州やその周辺に流れ込み、数千万人の地域住民に健康被害リスクが生じつつある。数日中には微小粒子状物質がニューヨークをはじめとする東海岸の都市にも達する見通しだ