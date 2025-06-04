北朝鮮に拉致された横田めぐみさん（拉致当時１３歳）の父親の滋さんが８７歳で亡くなってから５日で５年となる。妻の早紀江さん（８９）が３日、自宅のある川崎市内で報道陣の取材に応じ、「主人がいないさみしさと、解決できない悔しさでいっぱい」と心境を語った。滋さんは１９９７年に結成された拉致被害者家族会の初代代表に就き、全国を回って問題の解決を訴えてきた。しかし、最愛の娘との再会は果たせなかった。早紀