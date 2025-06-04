長嶋茂雄終身名誉監督が3日に死去したことを受けて、元巨人の松井秀喜（50）が4日早朝、弔問に訪れた。【動画】長嶋茂雄さん「野球人生で誇れるのはトロフィーや賞の数でなく、反骨心」失意の高橋尚子さんに送った激励の手紙、病魔との闘い約2時間15分、長嶋氏と対面した松井は「2人きりでいろんな思い出を呼び起こしながらずっと過ごしてました。今にも目を開けそうな意志のあるのを感じました」と一言一言噛みしめて語った。松井