紀藤正樹弁護士が4日、X（旧ツイッター）を更新。斎藤元彦兵庫県知事らを内部告発した元県民局長の男性（故人）への対応を第三者委が「違法」とし、前総務部長による男性の私的情報漏えいで「知事、副知事らが指示した可能性が高い」とされたことをめぐり、片山安孝元副知事が3日、「適正な業務」などとコメントしたことに「公務員としての資質に欠ける」とポストした。紀藤氏は片山氏の「元総務部長の業務は適正」「懲戒処分はお