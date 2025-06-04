Æü»º¤¬Êü¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÓåÌð2025Ç¯4·î¡¢Æü»º¤Ï¤¤¤è¤¤¤èL¥¯¥é¥¹¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×¤Î¼¡´ü¥â¥Ç¥ëÈ¯É½¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£½éÂå¤«¤é¿ô¤¨¤Æ4ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Î¤Á¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É/¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Û¤É¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó»Ô¾ì¤ËÂç¤­¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿½éÂå¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢º£°Ê¾å¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¡Ö¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Î¡Ö¡È