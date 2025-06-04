世界最大級の宿泊予約プラットフォームであるAirbnbの日本法人Airbnb Japanは、国内各地に点在する古民家・空き家の文化的価値を保全や継承しながら、リスティング(宿泊先)の新たな魅力を引き出す新プロジェクト「Akiya Design Project」をこの夏よりスタートさせる。その概要を説明する発表会が2025年6月3日に都内にて行われ、Airbnb共同創業者兼CEOのブライアン・チェスキーさんが登壇。ゲストとして、同プロジェクトでクリエイ