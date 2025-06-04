取材に応じる米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手＝3日、ロサンゼルス郊外（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手が3日、ロサンゼルス郊外で行われた小学生との交流イベントで取材に応じ、日本時間3日に死去したプロ野球巨人元監督の長嶋茂雄さんについて「野球界で神様のような存在。野球選手としても、一人の日本国民としても悲しく思う」と語った。ドジャースは公式X（旧ツイッター）に、長嶋