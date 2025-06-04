3日、ニューヨークの国連本部で取材に応じるパレスチナのマンスール国連大使（共同）【ニューヨーク、エルサレム共同】パレスチナのマンスール国連大使は3日、中東や欧州の国などと協力して近く安全保障理事会（15カ国）と総会（193カ国）で、パレスチナ自治区ガザの深刻な人道危機の解決を求める決議案をそれぞれ採決すると明らかにした。ニューヨークの国連本部で記者団に「多くの国がガザで起きている現実に怒り、行動を望ん