日常生活で会話をしていると、たった一言の言葉で雰囲気が悪くなったり嫌な気持ちになったりした経験は誰しもがあるでしょう。夫婦のエッセイ漫画を描いているB.B軍曹さんがInstagramに投稿した作品『一瞬で好かれる夫の話し方』では、逆にたった一言で好感を持たれる夫の話し方について描かれ、大きな反響を呼んでいます。【漫画】なんて素敵な一言！…「一瞬で好かれる夫の話し方」全編を読むそれは夫婦が結婚する前の話、B.B軍