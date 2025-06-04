６月５日に開催される北中米ワールドカップのアジア最終予選・第９節で、オーストラリア代表と対戦する日本代表が３日、敵地パースで２日目の練習を実施した。トレーニングの後、取材に応じたMFの鈴木唯人は先日、デンマークのブレンビーから、今季のブンデスリーガで５位だったフライブルクに移籍が決定した。ステップアップ移籍について、23歳のアタッカーは「自分の中では、１年遅くなってしまった感じ。ようやく、ようや