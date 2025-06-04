ロシア軍による攻撃のあった現場を調べる警官＝３日、ウクライナ・スーミ州/Reuters（ＣＮＮ）ロシア軍がウクライナ北部スーミ州で前進を続けており、州都スーミをドローン（無人機）や砲撃の射程に捉えたことがわかった。ウクライナ当局者や専門家が明らかにした。ウクライナ軍の報道官によれば、ロシア軍はスーミ市への進軍を試みている。ロシア軍が砲撃を継続しており、民間人の避難も増えているという。報道官は「現時点で敵が