[ワシントン ３日 ロイター] - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は３日、行員が数百万もの不正口座を開設するなどの不祥事を起こした米銀行大手ウェルズ・ファーゴに約７年間課していた１兆９５００億ドルの資産上限規制を解除したと発表した。理事会が全会一致で賛成した。今後ウェルズ・ファーゴは資産規模の拡大を追求できるようになり、２０１９年の就任後に改革を進めてきたチャーリー・シャーフ最高経営責任者（ＣＥＯ）にと