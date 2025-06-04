◆第５６回日本少年野球選手権大会茨城県支部予選▽準々決勝日立ボーイズ１０―０ひたちなかボーイズ＝４回コールド＝（５月２４日・ＮＥＣ筑西田宮グラウンド）日立ボーイズは春夏連続出場に向け前進の４強入り。誰よりも連続出場へ闘志を燃やすのが秋本一翔主将（３年）。春季全国では直前に右手薬指を骨折して試合出場なし。その悔しさをぶつけるように初回２死三塁でレフトへ先制三塁打。４回コールド勝ちも、３回