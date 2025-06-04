ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は４日、元巨人の松井秀喜氏が４日早朝、ニューヨークから一時帰国し肺炎のため３日午前６時３９分に８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さん＝報知新聞社客員＝の都内にある自宅を弔問し報道陣の取材に応じたことを生中継した。松井氏は米国時間３日未明にニューヨーク発の航空機に搭乗。羽田空港に日本時間４日午前４時過ぎに到着すると、濃紺のスーツ