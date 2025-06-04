◆米大リーグレッドソックス―エンゼルス（３日、マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイ・パーク）右肩手術からの復活を目指し、リハビリ中のレッドソックス・吉田正尚外野手が３日（日本時間４日）、本拠地でのエンゼルス戦の前に、巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんの訃報に際し、「正直、テレビでみた印象しかないんですけど、英語を交えての言葉にユーモアがあって、もちろん、情熱が一番にある方というイメージ。それ