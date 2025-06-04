2024年1月に東京・羽田空港の滑走路で発生した航空機衝突事故と、国内外で相次いだ安全上のトラブルを受け、「空の安全」に高い関心が寄せられています。管制を含む航空交通の管理に、AI（人工知能）をはじめとするデジタル技術を導入し、安全性の向上と環境負荷の低減を目指した研究開発を進めています。 コロナ禍で一時的に落ち込んだ世界の航空需要も復活し、日本政府は30年に訪日外客数6000万人を目指しています。管制官