【韓国】 消費者物価指数（CPI）（5月）08:00 予想0.0%前回0.1%（前月比) 予想2.1%前回2.1%（前年比) 【豪州】 実質ＧＤＰ（2025年 第1四半期）10:30 予想0.5%前回0.6%（前期比) 予想1.5%前回1.3%（前年比) 【ユーロ圏】 ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55 予想47.2前回47.2（非製造業PMI（購買担当者指数）) ユーロ圏サービス業P