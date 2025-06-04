スポーツ専門局「ESPN」電子版の敏腕記者ジェフ・パッサン氏が、トレードデッドラインでドジャースが獲得するべき最も理想的な選手は昨年までド軍に所属し、同軍で47勝をマークしたレッドソックスのウォーカー・ビューラー投手（30）だと予測している。今年のデッドラインは7月31日だが、多くの交渉は6月初旬から始まる。ドジャースは2日（日本時間3日）現在、チーム打率.265、98本塁打、346得点はいずれもメジャー全体でトッ