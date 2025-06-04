インテルは3日、シモーネ・インザーギの退任を発表した。インザーギ氏は21-22シーズンにインテル監督に就任。初年度から2年連続でコパ・イタリア優勝を果たし、23-24シーズンにはセリエAを制した。2連覇を狙った今季のセリエAではナポリに勝ち点1及ばずに2位に終わり、UEFAチャンピオンズリーグでは決勝まで駒を進めたものの、5月31日の決勝でパリSGに0-5で敗れていた。インテルとインザーギ氏は双方合意の上での退任となり