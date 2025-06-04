バレーボールの女子日本代表は5月22日にキックオフ会見を開いた。昨年のパリ五輪でいわゆるオリンピックサイクルが完結し、これまで日本の女子バレーボール界をリードしてきた古賀紗理那が現役を引退。2012年ロンドン五輪銅メダルの実績を引っ提げて自身2度目の指揮を執った眞鍋政義氏も監督を退任し、体制をこれまでとガラリと変えて、2028年ロサンゼルス五輪への第一歩を踏み出した。キャプテンとして新チームをまとめる石川