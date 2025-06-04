昨年10月に受けた右肩手術の影響で負傷者リスト入りしているレッドソックスの吉田正尚外野手（31）は3日（日本時間4日）、ホームでのエンゼルス戦前に練習を行った。試合開始約5時間半前の午後1時45分頃にフェンウェイパークのフィールドに姿を現した吉田は、約20メートルの距離から山口通訳とキャッチボール。その後にダッシュと独自メニューで練習した。さらにチーム練習にも参加し、外野の守備練習、フリー打撃など。打撃