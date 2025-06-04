¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È -Dive in Wonderland-¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢SEKAI NO OWARI¤Î½ñ¤­²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡Ö¿Þ´Õ¡×¤Ë·èÄê¡£¼çÂê²Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÉ²ÃÀ¼Í¥¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÌÚÂ¼Úå¡¢Â¼À¥Êâ¡¢¾®ÌîÍ§¼ù¡¢²Ö¹¾²Æ¼ù¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥Ã¥¿¡¼¤ä¥Á¥§¥·¥ãÇ­¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ñ¡©¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È¡ÙÍ½¹ðËÜºî¤Ï¡¢1865Ç¯¤Ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥­¥ã¥í¥ë¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ò¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤Î