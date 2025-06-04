100年に一度とも言われる渋谷駅周辺の再開発は今後、段階的に3つの施設や歩行者デッキなどが完成し、2034年度の完成に向けて最終章に入ります。【映像】渋谷駅周辺の完成予想図2012年に本格始動した渋谷駅周辺の再開発は、これまでに「渋谷ヒカリエ」や「渋谷サクラステージ」など8つのプロジェクトが完了していて、3つが進行中です。2030年度には全長800mに及ぶ歩行者デッキの整備をはじめとして、渋谷駅を東西南北で繋げる