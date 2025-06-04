モンゴル国営モンツァメ通信によると、モンゴルの国民大会議（国会、１２６議席）は３日、ロブサンナムスライ・オユーンエルデネ首相の信任決議案を否決した。憲法の規定に基づき首相は退陣し、３０日以内に新首相が選出される。地元メディアが首相の息子の豪勢な生活ぶりを報じ、退陣を求めるデモが続いていた。報道によると、信任決議案の採決では賛成が４４票にとどまり、過半数を下回った。首相の息子は高級リゾートでの宿