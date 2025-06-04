4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比210円高の3万7720円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 39206.72円ボリンジャーバンド3σ 38602.48円ボリンジャーバンド2σ 37998.24円ボリンジャーバンド1σ 37841.80円200日移動平均 37818.00円5日移動平均 37720.00円4日夜間取引終値 37460.00円一目均衡表・転換線 37446.81円