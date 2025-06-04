4日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比8ポイント高の765ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 793.77ポイントボリンジャーバンド3σ 766.57ポイントボリンジャーバンド2σ 765.00ポイント4日夜間取引終値 756.50ポイント3日東証グロース市場250指数現物終値 750.80ポイント5日移動平均 739.36ポイント