ＭＬＢは３日（日本時間４日）に５月の月間ＭＶＰを発表し、ナ・リーグはドジャースの大谷翔平投手（３０）が選出された。昨年９月以来、通算６度目で、自らが持つ日本選手最多を更新した。ア・リーグはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が３、４月に続き２か月連続で受賞した。大谷は５月２７試合に出場して打率３割９厘、１５本塁打、２７打点と爆発した。本塁打と３１得点、長打率７割８分２厘、ＯＰＳ１・２５