SNSに私的な情報を投稿し、削除と引き換えに現金を脅し取ったとして男が逮捕された事件で、この男について警視庁に約50件の相談が寄せられていたことがわかりました。【映像】逮捕された「エンターテイナー折原」職業不詳のエンターテイナー折原こと、東優樹容疑者は2024年10月、SNSに会社役員の男性の私的な情報を投稿し、その投稿を削除する引き換えに現金300万円を脅し取った疑いが持たれています。その後の捜査関係者へ