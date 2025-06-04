日本文学史に輝く傑作「いのちの初夜」を遺した作家・北條民雄。ハンセン病を患い23歳の若さで夭折した北條は、病に苦しみながら死の直前まで書き続けた。気鋭の文筆家・荒井裕樹による新刊「無意味なんかじゃない自分」では、北條の歩みを丹念に辿り、その軌跡に迫っている。北條民雄の人生を見つめることで、現代を生きる私たちが抱える「生きづらさ」が見えてくる。この記事は荒井裕樹「無意味なんかじゃない自分」の一部を抜粋