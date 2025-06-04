戦後の日本国憲法下では天皇は政治的権能を失い、側近が政治的影響力を及ぼすことはなくなった。内大臣は廃止され、侍従長も純粋な天皇の秘書役となる。 しかし天皇は戦後の日本社会で大きな存在でありつづけた。それはすなわち戦前戦中期のように、日本国憲法の下でも政治勢力によって天皇の権力と権威が利用される危険性が残ったことを意味する。 そのため「盾」として、重要な役割を担うことになったのが宮内庁長官である。宮内