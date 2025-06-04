しまむら】で、いま話題を集めているのは、てらさん（@terawear）がプロデュースする「terawear emu」と、omiさん（@omi08wear）が手がける「Lutique & omi」のスペシャルコラボアイテム。「カジュアルでありつつも可愛さとキレイめのいいとこ取り」と、しまラー@__saxxyaxxさんも絶賛している「コラボアイアム」をご紹介します。争奪戦になりそうなので、欲しいと思った人は早めにチェックして。 主役級に映え