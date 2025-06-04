大阪府堺市の居酒屋が3日から、ランチ営業時に500円（税込）で提供している定食の「おかわり無料」のごはんに、備蓄米の使用を始めた。 【写真】ふっくら炊き上がった古古米 南海電鉄堺東駅前の居酒屋「せんべろ家ザビエル」では、チキン南蛮、からあげ、特製キーマカレーなど8種の定食で、おかわり無料のごはんを銘柄米で提供してきた。 米価格の高騰を受け、4月30日からは安価なカルフォルニア米を導入する