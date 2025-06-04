NEXCO西日本によりますと、4日午前6時ごろ、東九州道で乗用車の単独事故がありました。この影響で、東九州道は午前6時半すぎから、中津インターと豊前インターの間の上下線で通行止めとなっていましたが、午前8時45分ごろ、解除されました。警察によりますと、事故が起きたのは、福岡県上毛町の東九州道上り41.5キロポスト付近です。乗用車が中央分離帯に衝突し、道路をふさいだ状態になったということです。運転して