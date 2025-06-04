パンクロックバンドHi-STANDARD／NAMBA69の難波章浩が、地元新潟の角田浜にラーメン店「なみ福」をオープンしたのが2022年9月。近年老舗の“後継者不足”による閉店が相次ぐなか、自身のソウルフードだと語る新潟の名店「楽久」の味を守るため自ら手を挙げ、その味を引き継ぎ、さまざまな苦難を乗り越え、多くの人が訪れる人気店へと成長させてきた。そんな同店が6月9日、東京・浅草に新店をオープンする。なぜ浅草だったのか、