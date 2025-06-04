フォルカーの部屋に飾ってあった、ラクダのぬいぐるみ。イケアで買ったものを、卒業生が記念（？）にくれたらしい連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第114話ベルン最終日は、郊外にある政府管轄のウイルス研究所へ。東京・白金台にある筆者の研究施設とは大きく異なる環境に面食らい、スイスのポスドクの給与に驚愕した......。＊＊＊■ベルンの「ウイルス研究所」へその翌日、ベルン市街から車で30分ほどの郊外