三菱地所ホテルズ＆リゾーツは、函館市大手町に建設予定のホテルを「ザ ロイヤルパークホテル」に決定した。2027年夏に開業する。建物は地上11階、客室は約200室を擁する。ザ ロイヤルパークホテルは、ロイヤルパークホテルズのブランドライン「THEシリーズ」の1つで、北海道で2軒目の出店となる。函館湾や函館山を間近に望み、館内には見晴らしのよさを活かしたレストランや温浴施設などを備える。ファサードコンセプトには、昔陸