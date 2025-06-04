2021年からイングランドの強豪アーセナルでプレーしてきた日本代表DF冨安健洋。優れたユーティリティ性とプロ意識をミケル・アルテタ監督は高く評価しているが、度重なる怪我に苦しんでおり、今季はわずか6分しかプレーできなかった。そうしたなか、『football.london』は、契約が残り1年になるアーセナル選手6人を特集。そのうちのひとりである冨安についてはこう指摘している。「怪我の影響で出場がわずか1試合にとどまった今季