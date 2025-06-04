［ワシントン ３日 ロイター］ - 米ホワイトハウスのレビット報道官は３日、貿易相手国に４日までに最善の貿易交渉案を提示するよう求めたことを認めた。相互関税の上乗せ部分を一時停止する措置の期限が約５週間後の７月８日に迫る中、それまでにトランプ大統領に複数の合意を提示するため取り組みを加速している。ロイターは２日、トランプ政権が米国の工業製品や農産物の輸入に関する関税や割当枠の提案、非関税障壁の是正