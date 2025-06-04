By David Morgan, Doina Chiacu[ワシントン ３日 ロイター] - 米実業家イーロン・マスク氏は３日、議会上院で審議されている包括的な税制・歳出法案を「不快で忌まわしい存在」と呼び、改めて厳しく批判した。この「一つの大きく美しい法案」には、トランプ大統領の１期目に導入された減税の延長など政権の看板政策が盛り込まれている。既に下院で可決され、与党共和党は来月の上院での可決を目指している。政府効率化省（ＤＯＧＥ